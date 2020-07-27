المكسيك تعيد فتح كنائسها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





مكسيكو: أعيد فتح بعض الكنائس الكاثوليكية الأحد في مكسيكو بعد أربعة أشهر من الإغلاق ولكن وسط إجراءات صحية مثل إبقاء مسافة بين المصلين وفرض وضع أقنعة وقياس درجة الحرارة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سلفادور غونزاليس الأسقف في أبرشية بريمادا دي مكسيكو للصحافيين "نعلم أن الأمر سيكون تدريجيا وسنكون حذرين للغاية. استقبال المؤمنين يملأنا فرحا".

وكان الكاهن يتحدث قبل موعد قداس الظهر الذي شارك به نحو 30 شخصا. وهذا القداس الذي عادة ما كان يشارك به ما يصل الى 500 شخص قبل بدء الجائحة لن يستطيع أن يحضره بعد الآن سوى حوالى مئة شخص.

Advertisements

وأغلقت الكنائس في البلاد في 23 مارس لتجنب العدوى. وفي مدن أخرى في المكسيك مثل غوادالاخارا أعيد فتح الكنائس في يونيو ولكن أيضا وسط تدابير صحية.

وسمحت سلطات مكسيكو بالاحتفال بالقداديس فقط، ولكن ليس بمراسم العماد أو الزواج.

سجلت المكسيك 385,036 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و43,374 وفاة.