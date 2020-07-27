4 معلومات عن أهداف الحكومة لتحقيق نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل السكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استهداف الحكومة النهوض بالإنتاج الزراعى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية ومدخلات الصناعة، ولتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعى، أولت خطة العام الحالى اهتماما بالسياسات الزراعية والبرامج التنموية التى تركز على تطوير نظم الزراعة وتحسين الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتى وترشيد المياه.
ومن هذا المنطلق كانت أولويات الحكومة فى مجال زيادة الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية فى مقدمة أولويات الحكومة، لاسيما المحاصيل السكرية والبقوليات والحبوب والمحاصيل الزيتية الأمر الذى نستعرضها على النحو الآتى:
1- من المستهدف رفع نسب الاكتفاء من المحاصيل السكرية إلى 85% العام المالى الجارى مقابل 82% العام المالى السابق.
2- من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من محاصيل البقوليات لتصل إلى 25% العام المالى الجارى مقابل 22% العام المالى السابق.
3- من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب لتصل إلى 80% العام المالى الجارى مقابل 82% العام المالى السابق.
4- من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية لتصل إلى 12% العام المالى الجارى مقابل 7% العام المالى السابق.
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