إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام رسمية أن قنصلية الولايات المتحدة في تشنجدو بالصين أغلقت رسميا صباح اليوم الاثنين للوفاء بالموعد النهائي للإجلاء الذي حددته السلطات الصينية قبل أيام.

وطبقا لبيان من وكالة أنباء شينخوا الرسمية، فإن السلطات الصينية "ستدخل بعد وقت قصير من خلال البوابة الرئيسية وستتولى السيطرة على المبنى".

وتم إنزال العلم الأمريكي من على المجمع بعد وقت قصير من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش الأحد). وفي اليوم السابق شوهدت شاحنات وحافلة وهي تتنقل داخل المجمع وخارجه بينما يقوم الموظفون بإخلاء المبنى.

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يشار إلى أنه في 24 يوليو، أمرت السلطات الصينية القنصلية بوقف جميع أنشطتها، ومنحتها ثلاثة أيام للإغلاق ردا على إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية الأسبوع الماضي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قنصلية هيوستن بأنها "مركز للتجسس وسرقة الملكية الفكرية" والتي وجهت جهودها لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والأسرار التجارية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالمثل إن الموظفين في القنصلية الأمريكية العامة في تشنجدو "يشاركون في أنشطة خارج نطاق صلاحياتهم، ويتدخلون في الشؤون الداخلية للصين، ويعرضون أمن الصين ومصالحها للخطر".