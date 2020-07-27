مصر. 479 إصابة جديدة بكورونا و 928 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة لليوم السابع على التوالي.

وكشف البيان اليومي للوزارة تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.

ولفت البيان إلى خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم، فيما بلغت عدد حالات الوفاة الجديدة 48 حالة.

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وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد 92062 حالة إصابة، من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر عن عدد من الإجراءات والقرارات سيتم العمل بها لكبح انتشار الفيروس .

وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.