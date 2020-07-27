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وتعتير هذه الإحصائية أدنى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ نحو أسبوعين،
وأظهرت بيانات “جونز هوبكنز” أن إجمالي الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة، بلغ 55,187 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 4,229,624 إصابة.
كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك، في هذا البلد إلى 146,909 وفيات، وفق الجامعة ومقرها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).
وهي المرة الأولى منذ 13 يوليو التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا.
والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.
وبالمقابل فإن حوالى 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.
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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ أسبوعين..أمريكا تسجل حصيلة ما دون 60 ألفا بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.