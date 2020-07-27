ليبيا..الجيش الوطني يدمر عدد من الدبابات التركية تحركت باتجاه سرت

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دمرت مقاتلات القوات المسلحة الليبية، 3 دبابات تابعة لميليشيات الغزو التركي.

وذكرت المصادر الإعلامية أن الدبابات كانت تحاول التقدم غرب مدينة سرت، قبل أن يتم تدميرها خلال غارات للقوات الجوية الليبية.

ورصدت تحركات الأسبوع الماضي لمرتزقة تم نقلهم باتجاه مدينة سرت التي وصفتها مصر بـ”الخط الأحمر”، في حين نفذ الجيش الليبي دوريات قبالتها.

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ووفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإن حكومة فايز السراج، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا، “حرّكت مقاتلين” باتجاه مدينة سرت.

وقال شهود عيان وقادة في الميليشيات التابعة لحكومة السراج، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وردا على هذه التحركات المشبوهة للميليشيات الإرهابية، ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.

وقبل أسابيع حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي من أن بلاده “لن تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة”، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.