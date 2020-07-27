إرهابيون إسرائيليون يضرمون النار بمسجد في البيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم إرهابيون إسرائيليون من المستوطنات النار في مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة في الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد، وفقا لمصادر محلية.
وكتب المستوطنون على جدار المسجد "حصار على العرب وليس على اليهود، أرض إسرائيل لشعب إسرائيل".
وأتت النيران على أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي إليه وأخمدوا النار، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، لتخمد النيران بشكل كامل قبل أن تأتي على المسجد كله.
وتمكن الإرهابيون من الفرار من المكان.
وقالت مصادر محلية إن الإرهابيين الإسرائيليين وصلوا إلى المسجد قبيل الفجر وخطوا شعارات عنصرية، ثم شرعوا بإضرام النار في المسجد، قبل أن يفروا من المكان.
وحملت وزارة الأوقاف الفلسطينية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ووصفتها بأنها "جريمة عنصرية".
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