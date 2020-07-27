الناطق باسم القائد العام يصدر بيانا بشان احداث التظاهرات بساحة التحرير

اصدر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الاثنين، بيانا بشان احداث التظاهرات بساحة التحرير.
واضاف "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي"، مشيرا الى أن "استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر".
وتابع "جميعنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية".
واكد ان "المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم، والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".
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