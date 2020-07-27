شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لهيئة التخطيط العمرانى بقانون البناء أبرزها إعداد المخططات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى وافق عليها مجلس النواب، اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. وتنص المادة (4) فى القانون بتعديلاته الجديدة على أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وتتولى الهيئة التحقق من تفعيل تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

1- وضع البرامج القومية لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمركــز ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

3- متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.

4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

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5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

7- الإشـراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات وتطوير وتنمية قدراتها.

8- تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.

10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.