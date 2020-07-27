قرار وقف التنقل بين 8 مدن قبل منتصف الليل “يتسبب” في فوضى بالمحطات الطرقية ويعطل حركة السير بالطرق السيارة -صور

تشهد العديد من محطات النقل، بينها محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، حالات من الفوضى جراء قرار وزارتي الداخلية والصحة، مساء اليوم الأحد، والقاضي بوقف حركة التنقل من وإلى 8 مدن مغربية.

وأثر القرار على حركة النقل، سواء داخل المحطات الطرقية أو على مستوى الطريق السيار، وأحدث ارتباكا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين سارعوا للالتحاق بمدنهم قبيل منتصف الليلة، موعد تنفيذ القرار.

وتشهد الطريق السيار، الرابطة بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية، حركة غير استثنائية نتيجة تداعيات القرار، الشيء الذي تسبب في اكتضاضها وتعطيل حركة التنقل جراء تواجد العديد من السيارات والشاحنات، التي تسارع الزمن لضمان التنقل قبل الشروع في تطبيق قرار المنع مع حلول منتصف الليل.

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فبعد الإعلان عن منع التنقل، انطلاقا من أو في، اتجاه مدن طنجة، وتطوان، فاس، مكناس، والدار البيضاء، بالإضافة إلى برشيد، سطات ومراكش، وذلك ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، تحولت عدد من مداخل المدن المعنية بالقرار إلى نقط سوداء بسبب كثرة السيارات والمسافرين.