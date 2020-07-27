فيروس كورونا.. عدد الحالات النشطة قيد العلاج بالستشفيات المملكة 3527 و57 منها خطيرة

أفادت وزارة الصحة، مساء الاحد، أن عدد الحالات النشطة، قيد العلاج بمختلف مستشفيات المملكة من فيروس ” كوفيد-19، تبلغ 3527 أي تقريبا 10 لكل مائة ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة،

أن هاته الحالات توجد بكل جهات طنجة تطوان الحسيمة (1366 حالة)، وجهة الدار البيضاء سطات (929 حالة).

وبخصوص جهة فاس مكناس، يبلغ عدد الحالات النشطة (652 حالة)، وجهة مراكش آسفي (257 )، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في جهة الرباط سلا القنيطرة (119 حالة)، والجهة الشرقية تبلغ (71 حالة)، والداخلة وادي الذهب( 44 حالة)،

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة تبلغ في دررعة تافيلالت( 33 حالة)، وبني ملال خنيفرة (18 حالة)، والعيون الساقية الحمراء (15 حالة)، وكلميم واد نون (13 حالة)، وسوس ماسة بـ10 حالات.

وفي ما يتعلق بالحالات الخطيرة والحرجة، يبرز المسؤول، فقد أصبح عددها إلى حدود الآن 57 حالة خطيرة أو حرجة، مشيرا إلى أن هذه الحالات توجد بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب20 حالة، من بينها أربع حالات تحت التنفس الاصطناعي، وجهة مراكش آسفي ب18 حالة، من بينها 2 تحت التنفس الاصطناعي، وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب11 حالة (من بينها 1 حالة تحت التنفس الاصطناعي) وجهة فاس مكناس بست حالات، وجهة الرباط سلا القنيطرة بحالتين.

