ارتباك وازدحام…القرار المفاجئ بإغلاق 8 مدن يحول مداخل المدن المعنية إلى محطات عبور مكتظة- صور وفيديوهات

أحدث قرار وزارتي الداخلية والصحة، مساء اليوم الأحد، والقاضي بوقف حركة التنقل من وإلى 8 مدن مغربية، ارتباكا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين سارعوا للالتحاق بمدنهم قبيل منتصف الليلة، موعد تنفيذ القرار.

فبعد الإعلان عن منع التنقل، انطلاقا من أو في، اتجاه مدن طنجة، وتطوان، فاس، مكناس، والدار البيضاء، بالإضافة إلى برشيد، سطات ومراكش، وذلك ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، تحولت عدد من مداخل المدن المعنية بالقرار إلى نقط سواء بسبب كثرة السيارات والمسافرين.

وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، انتابت حالة من التوتر والهلع في صفوف المواطنين المتواجدين في المدن التي شملها قرار المنع؛ فعلى سبيل المثال، شهدت محطات القطار بمختلف المدن اكتظاظا ملحوظا، من طرف المسافرين للمغادرة نحو مسقط رأسهم أو مدن إقامتهم. ووصف بعض المسافرين قرار السلطات بالإرتجالي، لاسيما وأن ساعات قليلة فقط وتغلق المدن التي شملها القرار الإغلاق.

إلى ذلك، عبر بعض المواطنين في تصريحات مطابقة، ل”اليوم 24″، عن استيائهم من القرار المذكور، والذي وصفوه ب”المفاجيء”، خاصة وأنهم لم يمهلهم وقتا كافيا للعودة، خاصة الذين فضلوا قضاء عطلتهم في مدن مراكش وتطوان والدار البيضاء، وحجزوا فنادق لأسابيع واقتنوا تذاكر العودة بعد أيام، لكنهم الآن مطالبين بمغادرة المدن والعودة إلى ديارهم قبل منتصف الليل.

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وتبعا لذلك، شهدت الطرق السيارة ازدحاما ملحوظا وفوضى في محطات الأداء؛ فالكل يود العودة إلى منزله قبل منتصف الليل.

من جهة أخرى، تساءل عدد من المواطنين، الذين اشتروا أضحية العيد عن مصيرها، بعد أن تركوها في بعض القرى، سواء في ضواحي مراكش والدار البيضاء وطنجة، إلى أن يحين موعد الأضحى، مطالبين السلطات برخصة إستثنائية لجلب أضحيتهم.

هذا، وقالت وزارة الداخلية والصحة، في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.