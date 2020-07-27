جرح غائر في ذراعها.. الممثلة سلوى الجوهري تتعرض لاعتداء

تعرضت الفنانة سلوى الجوهري، اليوم الأحد، لاعتداء من طرف أحد جيرانها ما تسبب لها في جرح غائر على مستوى ذراعها.

وتدعي الممثلة القاطنة في مدينة الدارالبيضاء، أن خلافا مع أحد العائلات في الحي، حيث تقطن في مدينة الدارالبيضاء، تطور إلى اعتداء عليها، وابنتها.

وأضافت سلوى الجوهري أن سبب الخلاف شكاية كانت قد تقدمت بها ضد جيرانها بخصوص “براكة” تشكل عائقا في مدخل الحي، فتقرر هدمها من طرف السلطات بعد الشكاية ما دفع بابن العائلة إلى استفزازها بحركة مخلة بالحياء ما جعلها ترد عليه، قبل أن يتحول الأمر إلى شجار.

واشتكت الجوهري من “الحكرة” من طرف الجيران، الذين تقول إنهم أهانوها مستقويين بالمال.