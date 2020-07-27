ريال مدريد “يرغب” في التعاقد مع لاعب جزائري لتعويض رحيل نجم “الأسود”

يخطط فريق ريال مدريد الاسباني، بتوصية من المدرب زين الدين زيدان، للتعاقد مع النجم الجزائري الواعد يوسف عطال لتعويض رحيل المغربي أشرف حكيمي، المنتقل حديثا إلى فريق انتر ميلان الايطالي.
وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية أن زيدان يرغب في التوفر على بديل للظهير الأيمن داني كاربخال، ولا يرغب في إناطة المهمة للاعبين لوكاس وإيدير، خصوصا في ظل إصابة اللاعب أودريوزولا.
وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي فريق نيس الفرنسي لا يرغبون في مغادرة اللاعب نحو فريق نيوكاستل، لكنهم في المقابل لا يرون مانعا في انتقاله إلى فرق من حجم ريال مدريد أو بايرن ميونيخ الألماني.
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