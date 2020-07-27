شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع الاصابات بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعا من 46 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن الصين رصدت حتى أمس الأحد 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.