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طنجة.. مصاب بكورونا يقدم على محاولة انتحار فاشلة من نافذة المستشفى

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يونس الميموني 0 تبليغ

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كشفت مصادر اليوم 24، أن شخصا أربعيني أقدم على محاولة انتحار فاشلة بمستشفى محمد السادس بطنجة.

وحسب ذات المصدر فإن المعني بالأمر مصاب بفيروس المستجد، أقدم على محاولة الانتحار من الطابق الثاني من مستشفى محمد السادس الذي يحتوي على المصابين بالفيروس ليصاب بكدمات قوية.

وأضافت مصادر الموقع أن المعني بالأمر تم نقله على وجه السرعة إلى قسم السكانير من أجل تحديد مكان الإصابات.

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