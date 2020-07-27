شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 555 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مع تسجيل 24578 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أمس، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البرازيل بلغت 87004 ، في حين بلغ إجمالي الإصابات 2 مليون و 419091 حالةً.

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