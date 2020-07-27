شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسحب سفنا حربية شرق المتوسط بعد تحذيرات اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أفادت صحيفة يونانية بأن تركيا سحبت سفنًا حربية وسارعت إلى حذف «تغريدة دعائية» كانت نشرتها السفارة التركية في الولايات المتحدة، وذكرت فيها أن سفينة المسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» بدأت التنقيب في منطقة تقول اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

وذكرت صحيفة «جريك سيتي تايمز» أن سفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية قرب أنطاليا رغم أن تركيا كانت «أعلنت أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء الماضي وحتى الثاني من أغسطس».

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا سحبت سفنًا حربية، كان من المفترض أن ترافق سفينة التنقيب، «بعد رد فعلي قوي من اليونان».

وتقول تركيا إن المنطقة التي من المفترض أن يتم التنقيب فيها تقع ضمن جرفها القاري.

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تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجه والبحر المتوسط، وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.

يُذكر أن اليونان طلبت مؤخرًا خلال اجتماعين أوروبيّين رفيعي المستوى فرض عقوبات على تركيا، بينما دعت قبرص لرد أوروبي موحّد على أنقرة.

وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسو تاكيس، خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المخصصة لخطة الإنعاش الأسبوع الماضي: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد»، في إشارة لليونان وقبرص.

والخلافات بين أنقرة وأثينا، قديمة حيث لا تعترف تركيا بشرعية سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجه وشرق المتوسط، خاصة تلك القريبة من السواحل التركية.