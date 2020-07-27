السعودية تفوز بـ 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020

حققت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، 4 جوائز عالمية وشهادة تقدير في ثاني مشاركة لها على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020 في دورته الرابعة، التي استضافتها رومانيا عن بُعد خلال الفترة من 19 إلى 26 تموز/يوليو .2020 وبهذا الفوز العالمي رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد الأوروبي للفيزياء إلى 6 جوائز ما بين ميداليات ذهبية وبرونزية وشهادات تقدير ، حيث حقق فريق الفيزياء السعودي ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في أول مشاركة له في أولمبياد 2019 الذي أقيم في جمهورية لاتفيا،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) .

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في أستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة.

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