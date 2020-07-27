رسميا : تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي يوم 30 تموز/يوليو 2020

تونس: أعلنت لجنة النظر في لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي أنه تم تحديد موعد الجلسة العامة و ذلك يوم 30 تموز/يوليو الموافق لليلة عيد الأضحى لمناقشة اللائحة و التصويت عليها.



ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.