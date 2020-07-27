حمدوك يعتزم نشر قوات مشتركة بولايات دارفور

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تكوين قوات مشتركة سيتم نشرها في ولايات دارفور الخمس ومحلياتها بغرض حماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي.



وقال حمدوك، خلال لقاء مع وفد ملتقى منسقيات نساء دارفور، الأحد، حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الشامل بالبلاد.

وشدد على أن حكومته حريصة على ترفيع نسبة مشاركة المرأة في مستويات الحكم المختلفة، مشيداً بجهود ملتقي نساء دارفور في عملية تحقيق السلام.

بدورها، أوضحت منسقة ملتقى دارفور، سارة مصطفى، في تصريح صحفي، أن اللقاء مع رئيس الوزراء تناول الوضع الأمني بولايات دارفور وضرورة تحقيق الاستقرار الأمني لأهميته في إنجاح الموسم الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

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وتشهد عدد من المناطق في دارفور، اعتصامات سلمية تطالب ببسط الأمن وتأمين الموسم الزراعي وإقالة منسوبي نظام الإخوان البائد.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.

وقال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس، إن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني ناقش الموقف الأمني والتحديات الأمنية بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد الطريفي، في تصريحات صحفية، على أن الاجتماع قرر إرسال قوات عاجلة من المركز إلى الولايات التي تشهد توترات أمنية بالبلاد.