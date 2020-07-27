مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث سير بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
لقي شخضان مصرعهما وأصيب ثالث، في حادث سير على طريق كفر البطيخ بدمياط، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى المركزي، بينما نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ.
تلقت مديرية الأمن إخطارًا باصطدام دراجة بخارية يستقلها ثلاثة شباب بسيارة، ما أدى إلى مصرع محمد عبده موسى، وأحمد ممدوح الجوجري، فيما أصيب أحمد السيد بكدمات وجروح.
انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث للتعرف على ملابساته وأسبابه، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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