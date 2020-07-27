نشرة الحوادث.. إحالة مغتصبي منة عبدالعزيز للمحاكمة و"حريق هنجر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة العامة تأمر بإحالة 6 متهمين بالتعدي جنسيًا على منة عبدالعزيز للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لمحكمة الجنايات.

جحيم "هنجر أكتوبر".. كيف أنقذت الحماية المدنية المنطقة الصناعية من كارثة؟

كعادة رجال الحماية المدنية لا يهابون الموت، يجابهون جحيم النيران، يقدمون الغالي والنفيس دون تردد نظير إنقاذ الأرواح والممتلكات (عامة - خاصة)، صورة تجلت بشكل واضح، اليوم الأحد، لدى نشوب حريق هائل في "هنجر" بمدينة 6 أكتوبر.

30 أغسطس.. الحكم على متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

Advertisements

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة ٣٠ أغسطس؛ للحكم.

النيابة الإدارية: تحديث وسائل إلكترونية لتلقي الشكاوى والبلاغات بمخالفات العاملين بالدولة

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تفعيل وتحديث أكثر من وسيلة إلكترونية لتقديم الشكوى.

الإدارية العليا تقضي بعودة نجل "صبور" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن أحمد حسين فايق صبور، على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ضده والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإلغاء حكم استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

الحبس عامين على المتهمين بالتنمر والاعتداء على طفل سوداني في إمبابة

عاقبت محكمة جنح إمبابة، اليوم الأحد، متهمين اثنين بالتنمر على طفل يحمل جنسية سودانية وسرقة متعلقاته الشخصية والاعتداء عليه بالضرب، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 100 ألف جنيه؛ وإلزامهم بالمصاريف.