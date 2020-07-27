أسعار الذهب في مصر تواصل كتابة التاريخ خلال يوليو (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو الجاري لتواصل تحطيم مستوياتها القياسية، حيث ارتفع سعر الجرام في المتوسط خلال أول 26 من الشهر الجاري بنحو 53 جنيها بنسبة 6.7%، لتصل لأعلى مستوى في تاريخها اليوم الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 849 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 نحو 728 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 970 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيها

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنفس النسبة خلال تعاملات الشهر الحالي، حيث وصل سعر الأوقية بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة إلى 1902 دولار مقابل 1781 دولارا في نهاية يونيو بزيادة 121 دولارا بنسبة 6.8%، وفقا لشبكة بلومبرج.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر خلال أول 26 يوما من يوليو الجاري، وفقا لسعر الجرام عيار 21.