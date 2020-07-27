مقتل جندي وإصابة ثلاثة بهجوم في باكستان

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، أن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة «كيتش» البلوشية، حيث أطلق مسلحون مجهولون وابلًا من الرصاص على دورية أمينة، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع، ونفذت عملية تمشيط لتعقب المسلحين الذين نفذوا الهجوم، مشيرةً إلى أنها تمكنت من العثور على معقل لهم، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، حيث تمكنت قوات الأمن من القضاء على أحد المسلحين، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة اتصال لاسلكية.