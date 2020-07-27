ثمانية قتلى في انفجار بمدينة رأس العين

قتل ثمانية أشخاص في انفجار بمدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في شمالي سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن انفجارا بـ»دراجة نارية مفخخة» في مدينة رأس العين الحدودية، أودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم ستة مدنيين.

وأسفر الانفجار عن إصابة نحو 19 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما توجه وزارة الدفاع التركية أصابع الاتهام للمقاتلين الأكراد. وقد اتهمت في تغريدة على تويتر، وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها مجموعة «إرهابية»، بتنفيذ التفجير في رأس العين.