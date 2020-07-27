ثمانية قتلى في انفجار بمدينة رأس العين

وأوضح المرصد أن انفجارا بـ»دراجة نارية مفخخة» في مدينة رأس العين الحدودية، أودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم ستة مدنيين.
وأسفر الانفجار عن إصابة نحو 19 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، حسب المصدر ذاته.
وعادة ما توجه وزارة الدفاع التركية أصابع الاتهام للمقاتلين الأكراد. وقد اتهمت في تغريدة على تويتر، وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها مجموعة «إرهابية»، بتنفيذ التفجير في رأس العين.
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