انتهاكات إسرائيلية مكثفة للسيادة اللبنانية

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، في ظل تحليق لطائرة معادية من دون طيار في أجواء المنطقة، كما حلّق الطيران الحربي وطيران الاستطلاع من دون طيار على علو منخفض في أجواء منطقتي مرجعيون وجزين المحررتين، خارقاً جدار الصوت ومتسبباً بحالة من الرعب لدى المواطنين.
وأضافت، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق النبطية، إقليم التفاح، حاصبيا، العرقوب، جبل الشيخ، مزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض جداً، حيث نفذ غارات وهمية، كما بلغ الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية بالتحليق فوق أعالي كسروان والمتن وصولاً حتى جبيل شرقي العاصمة بيروت.
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