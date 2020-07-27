قوة أمنية عراقية تعثرعلى 20 صاروخا

عثرت قوة أمنية عراقية على 20 صاروخاً من نوع كاتيوشا مدفونة تحت الأرض في محافظة صلاح الدين. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب وزعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن القطعات المنفذة للواجب في قاطع صلاح الدين عثرت خلال المرحلة الرابعة من عمليات «أبطال العراق» الأمنية على أكثر من 20 صاروخ كاتيوشا مدفونة تحت الأرض، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



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