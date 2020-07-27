ليبيا: قوات الوفاق تنتظر دخول مدينة "سرت" سلميا في ظل هدوء على الجبهات



قال الناطق باسم عملية تحرير سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه إن الأوضاع الميدانية مستقرة غربي مدينة سرت، وإنهم في انتظار التحركات السياسية لدخولها سلميا.



وأضاف دراه في تسجيل مصور، أن قوات حكومة الوفاق الوطني تنتظر الحل السياسي للدخول إلى سرت دون حرب، ملوحا باستئناف العمليات العسكرية ضد قوات حفتر في حال فشل التوصل لحل سلمي.



وأشار دراه إلى أنهم يتمنون تحرير سرت سلميا كما حدث في الوطية وترهونة حتى نتجنب إراقة دماء الليبيين، ولا يتم تدمير المدينة للمرة الثالثة، حيث دمرت في 2011، ودمرت في البنيان المرصوص عندما حررت من تنظيم الدولة الإسلامية.



وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو قال إن قواته تتقدم باتجاه الشرق، وإنها ترابط على مشارف مدينة سرت بانتظار التعليمات للبدء في عملية "دروب النصر" العسكرية، كما قال إن حكومة الوفاق هي من تحدد الخطوط الحمراء.



من جهتها أوضحت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن لديها صورا جوية تظهر قوات ومعدات فاغنر الروسية في الخطوط الأمامية في سرت، مشيرة إلى أن روسيا زودت هذه القوات بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات.



سياسيا، نشر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رسالة دعوة لرئيسه خالد المشري من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لزيارة المغرب، ووصفت الرسالة هذه الزيارة بأنها زيارة عمل ستزيد من عمق العلاقات الثنائية بين المغرب وليبيا.



ووفق مصادر، فإن المشري سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح الذي وصل إلى المغرب.



المصدر: الجزيرة