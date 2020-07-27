دخان كثيف تصاعد.. العراق: انفجاران في مستودع عتاد وذخائر بمعسكر للشرطة



أعلنت السلطات العراقية، وقوع انفجارين في قاعدة "الصقر" جنوبي العاصمة بغداد، الأحد، جراء انفجار مستودع عتاد وذخائر تابع للشرطة الاتحادية؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وسوء التخزين.



وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان: "في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر الأحد (بالتوقيت المحلي)، حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة – بغداد، وتحديدا في قاعدة الصقر"، بحسب الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.



وأضافت أنه "بعد الوصول إلى مكان الحادث تبين انفجار مستودع أعتدة وذخائر، تابع للشرطة الاتحادية، بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين".‎‎



ولم تحدد الخلية إن كانت توجد خسائر بشرية أم لا، غير أن أحمد خلف، وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة، قال للأناضول: "لا يوجد قتلى ولا جرحى وفقا للمعلومات الأولية".



وأضاف أن "4 انفجارات عنيفة هزت معسكر صقر جنوبي بغداد، وهو يضم قواتا من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".



وتابع: "الانفجارات ناجمة عن انفجار مخازن للعتاد بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. وفرق من الدفاع المدني توجهت إلى المعسكر لإخماد الحريق".



ويأتي هذان "الانفجاران" في ظل توتر مكتوم في العراق بين الولايات المتحدة وإيران، وهي حليفة فصائل الحشد الشعبي العراقية، التي تتهمها واشنطن من حين إلى آخر باستهداف مبنى السفارة الأمريكية ببغداد وقواعدا عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين.



وفي صيف العام الماضي، أصيب 13 مدنيا، جراء انفجارات في مناطق جنوبي بغداد، إثر احتراق مخزن أسلحة ومعدات عسكرية، في معسكر تابع للحشد الشعبي.



وفي 2016 انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة، تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرقي بغداد، ما تسبب بانطلاق صواريخ "كاتيوشا"، أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية بمنازل وممتلكات سكان.





المصدر: الأناضول