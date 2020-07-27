كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني يسقط طائرة هندية بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة "تجسس" هندية بدون طيار، بعد أن قامت باختراق المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنه جرى إسقاط طائرة مروحية رباعية "كوادكوبتر"بعد أن تجاوزت الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع "باندو" وقطعت 200 متراً في الأجواء الباكستانية لغرض الاستطلاع.

وأضاف أن هذه عاشر طائرة استطلاع هندية بدون طيار تُسقط خلال العام الجاري إثر محاولتها التجسس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.