كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طيران الجيش الليبي يدمر 3 دبابات تركية غرب سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن طيران الجيش الليبي، اليوم الأحد، من تدمير 3 دبابات تركية غرب سرت في محيط الوشكة، حسبما جاء بقناة "العربية" في نبأ منذ قليل.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد ، محذرا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

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وأكد أن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل، وكان آخرها مبادرة القاهرة.

وأشار المسماري إلى أن الرسائل التركية التي تصل مؤخرًا حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي.