شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: انخفاض إنتاجية المياه النقية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، أمس، عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الانهار الثلاثة مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات.
وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد، في تعميم صحفي، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 ألف وحدة حدث بصورة مفاجئة، مما قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية.
وأشار إلى أن أكثر المناطق تأثراً هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق
الخرطوم.
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