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يوفنتوس يحقق لقب الكالتشيو التاسع توالياً والـ36 في تأريخه

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2020-07-26 | 23:42

يوفنتوس يحقق لقب الكالتشيو التاسع توالياً والـ36 في تأريخه

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توج نادي يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، وهو اللقب التاسع على التوالي.
وفاز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة 36 للكالتشيو، ليفوز باللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وسجل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة من ركلة حرة نفذها ميراليم بيانيتش، ليرفع رصيده إلى 31 هدفاً في الدوري هذا الموسم.


وساهم رونالدو أيضاً في الهدف الثاني حيث سدد كرة قوية ردها الحارس إميل أوديرو حارس سامبدوريا، وتابعها فيدريكو برنارديسكي ووضعها في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 67.

وأصبح رصيد يوفنتوس 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ويعد ذلك اللقب الأول للمدير الفني ماوريسيو ساري في إيطاليا.

السيدة العجوز توج باللقب فعليًا 36 مرة، لكن العدد المُحتسب رسميًا هو 34 لقباً، بعد سحب لقبين بسبب فضيحة الكالتشيو بولي الشهيرة في عام 2006، وهبوط الفريق لاحقًا للدرجة الثانية.


بذلك يصبح رصيد يوفنتوس 35 لقبًا كأكثر الأندية الإيطالية تتويجًا بالدوري الإيطالي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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