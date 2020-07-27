- 1/2
- 2/2
2020-07-26 | 22:58
1,483 مشاهدة
هبط فريق بورتيمونينسي البرتغالي الى دوري الدرجة الاولى بالرغم من فوزه في مباراته الختامية بالدوري البرتغالي الممتاز.
وفاز بورتيمونينسي على ضيفه ديسبورتيفو أفيس بنتيجة 2-0، سجلهما كل من ويليان دا سلفا في الدقيقة 62 ودينير غوميز في الدقيقة 89.
المباراة لم تشهد مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة اليوم.
الفوز لم يكن كافياً لرفاق ميمي، حيث ان منافسيه المباشرين فيتوريا سيتوبال وتونديلا لم يتعثرا بالمواجهة.
المباراة لم تشهد مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة اليوم.
الفوز لم يكن كافياً لرفاق ميمي، حيث ان منافسيه المباشرين فيتوريا سيتوبال وتونديلا لم يتعثرا بالمواجهة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. فريق ميمي يهبط الى دوري الدرجة الاولى في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.