شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتعاون بين الحكومة وأولياء الأمور للقضاء على الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، الأسر بمساعدة الحكومة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال عدم التعامل مع سناتر ومراكز الدروس الخصوصية التى تستنزف الأهالى وأولياء الأمور، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وقال الحسينى، لـ"الخليج 365"، أن الأمر ليس بالسهولة، خاصة أن الأسر والطلاب اعتادوا وتعودوا على الدروس الخصوصية منذ سنوات طويلة وكأن من لا يأخذ دروس خصوصية لن ينجح، وهو أمر غير صحيح، مؤكدا أن الدروس الخصوصية أحد أسباب تدهور المنظومة التعليمية، متابعا: "تتسبب فى أن المعلم والطالب لا يهتمان بالمدرسة". وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأمر لا يقتصر فقط على الأسر وأولياء الأمور ولكن الحكومة عليها دور أساسى، من خلال تطوير المنظومة التعليمية وحل مشكلة تكدس الطلاب فى الفصول ببناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، والاهتمام بتدريب وتأهيل الطلاب والمعلمين، حتى يتم التعامل مع المشكلة من منظور شامل ومن كافة جوانبها.

ودعا النائب ممدوح الحسينى، الجهات المعنية فى وزارة التربية والتعليم والوحدات المحلية بتشديد الرقابة وغلق أى مراكز وسناتر للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.