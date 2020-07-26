كوبل “لالة لعروسة” سفيان وبثينة في كليب غنائي.. كواليس عمل مستوحى من التراث – فيديو

عاد كوبل مدينة طنجة في برنامج “لالة العروسة” موسم 2019، سفيان وبثينة، إلى الأضواء من جديد، بفضل فيديو كليب قدما فيه أغنية جديدة مستوحاة من التراث المغربي.

وحضر “اليوم 24” كواليس تصوير كليب “وراه بغيتو”، المستوحاة أغنيته من التراث الهواري، التي كتبت كلماتها، ولحنتها بشرى القاضي، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب هشام البخاري.

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وشارك في بطولة كليب سفيان الجديد، زوجته بثينة، التي جسدت شخصية الزوجة المشاغبة ذات التصرفات الطفولية في علاقتها مع زوجها.

واحتل العمل المذكور، صباح اليوم الأحد، الرتبة التاسعة في “ترند” يوتوب المغرب.