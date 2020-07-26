نرجس الحلاق تتأثر نفسيا بسبب الغربة

قالت الممثلة نرجس الحلاق إنها تمر من معاناة نفسية صعبة، خلال الظرفية الحالية، بسبب بعدها عن أسرتها، منذ أشهر.

وكشفت الحلاق ما تعيشه في الديار الكندية من خلال منشور شاركته، أمس السبت، أوضحت فيه أن نفسيتها تأثرت، بسبب الوحدة، والغربة، محاولة التأقلم مع الوضع، الذي تعيشه منذ خمسة أشهر.

وقالت الحلاق:”نفسيتي متأثرة بزاف بهاد البعد تقريبا خمسة أشهرن وأنا على هاد الحال، كنحاول نكون قوية، باش ما نأثرش على الناس لي متبعيني”.

وتستقر نرجس الحلاق في الديار الكندية، حيث تتم تكوينها في مجال الإخراج، كما استغلت هذه الفترة لدخول عالم صناعة المحتوى ومشاركة يومياتها عبر قناتها في يوتوب.