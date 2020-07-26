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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 78 وفاة و 2459 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
أعلن العراق اليوم عن تسجيل 78 حالة وفاة و 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
و أوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان ان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل حتى الآن إلى 4462 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110032 إصابة.
وذكرت الوزارة أن 1900 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 75 ألفا و217 حالة.
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