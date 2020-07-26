تقرير حقوفي: 27 شهيداً فلسطينياً و 1070 مصاباً و 2330 معتقلاً في النصف الأول من العام الجاري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 مساءً, 26 يوليو 2020 م المناطق - واس استشهد 27 مواطناً فلسطينياً بينهم سبعة أطفال وامرأتان برصاص جيش الاحتلال، وأصيب 1070 آخرون، واعتقل نحو 2330 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره التوثيقي الذي صدر اليوم حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري أن سلطات الاحتلال قامت بعمل وإعداد خطط وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال هدم خلال النصف الأول من العام الجاري 357 بيتاً ومنشأة، و 54 في المئة من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس المحتلة.

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