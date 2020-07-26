شكرا لقرائتكم خبر عن 479 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة، وخروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس فيها إلى 33831 حالةً. وأوضحت وزارة الصحة والإسكان المصرية في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 92062 حالةً من ضمنهم 33831 حالة تماثلت للشفاء، و 4606 حالات وفاة.

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