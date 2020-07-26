شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

مددت الحكومة الجزائرية، أمس، إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لفترة 15 يوماً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في 29 محافظة من بينها الجزائر العاصمة.

ويشمل التمديد منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة في نفس المحافظات.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، وذلك في إطار تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).