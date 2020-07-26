شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوماً والان نبدء بالتفاصيل
ويشمل التمديد منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة في نفس المحافظات.
جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، وذلك في إطار تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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