تقرير: 27 شهيداً فلسطينياً و2330 معتقلاً في 6 أشهر

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وأوضح مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره التوثيقي الذي صدر اليوم حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري أن سلطات الاحتلال قامت بعمل وإعداد خطط وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال هدم خلال النصف الأول من العام الجاري 357 بيتاً ومنشأة، و 54 في المائة من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس المحتلة.
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