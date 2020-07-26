شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. هؤلاء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

بعد ما قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 ومنعهم من السفر، نشرت صحيفة القبس الكويتية أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من، يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، Volume 0% جمال النجادة، شفاء الخراز ومريم رضا.

وذكرت الصحيفة، أنه فور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.

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ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، إذ ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.