تقرير حقوقي: 27 شهيداً و2330 معتقلاً فلسطينيا خلال 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير حقوقي حديث، أن 27 فلسطينياً استشهدوا بينهم سبعة أطفال وامرأتان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 1070 آخرون، واعتقل نحو 2330 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره التوثيقي الذي صدر الأحد حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري أن سلطات الاحتلال قامت بعمل وإعداد خطط وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال هدم خلال النصف الأول من العام الجاري 357 بيتاً ومنشأة، و 54 في المئة من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس المحتلة.

في سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسير عبدالرحمن أمين فرحات شقيق الشهيد محمد فرحات من مخيم جنين، بعد أن أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، وذلك من سجن النقب عبر معبر الظاهرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المحرر فرحات، رسالة الأسرى الفلسطينيين التي يحملها من سجن النقب والسجون كافة، العمل على إنقاذ حياة الأسير "كمال أبو وعر" أولاً والأسرى المرضى خالد الشاويش، وخليل المصباح، ومعمر الصباح، والأسرى في ما يسمى مستشفى الرملة الذي هو بمثابة قبور.