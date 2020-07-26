ارتفاع حصيلة الوفيات وسط تفشي كورونا في المكسيك 55%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رفعت المكسيك تقديراتها لعدد الوفيات في نحو ثلثي ولايات البلاد بنسبة 55 بالمئة خلال الفترة بين منتصف مارس وأواخر يونيو بعد تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد مسؤولو الصحة.



وقالت المكسيك الواقعة بأمريكا اللاتينية إنه في 20 ولاية من أصل 32 ولاية بالبلاد، ارتفعت الوفيات جراء فيروس كورونا وغيره من الأسباب بمقدار 71315 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 202077 منذ 15 مايو وحتى 27 يونيو. ويأتي هذا الرقم مقارنة بـ130763 كان متوقعا سابقا، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الصحة أول أمس السبت.

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وتوفي 43374 شخصا في المكسيك جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم. وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 385 ألفا و36 حالة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أول أمس السبت إن الوباء أثر على المكسيك أكثر من العديد من دول العالم، وفقا لموقع ميلينيو، حيث أودى الفيروس بحياة أشخاص يعانون من حالات مرضية مزمنة.

وأضاف "فقد العديد من المكسيكيين حياتهم بسبب أمراض مزمنة. لدينا بلد به مرضى يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة ".