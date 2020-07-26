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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توثيق حالتي وفاة، فيما تماثلت 43 حالة للشفاء.
ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 51 حالة جديدة و71 حالة لمخالطين.
وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2669 حالة، منهم 2056 حالة لا تزال نشطة، و553 تماثلوا للشفاء، و60 حالة وفاة وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الخميس الماضى، عن أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم توثيق 138 إصابة بـ"كوفيد 19".
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