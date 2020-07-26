مجلس الأمن والدفاع السودانى: فرض هيبة الدولة ضرورة خلال المرحلة الدستورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

أكد مجلس الأمن والدفاع السودانى ضرورة فرض هيبة الدولة خلال المرحلة الدستورية، متابعا: "سنستخدم القوة اللازمة ضد كل أشكال الانفلات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



ومن جانبه أعلن عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، تشكيل قوات مشتركة لنشرها بدارفور لحفظ الأمن فى هذه المنطقة.

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وكانت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قد اعلنت عن سقوط عشرات القتلى والجرحي أثر تجدد الاقتتال في وحدة مستري الادارية التابعة لمحلية بيضة الحدودية مع تشاد في ولاية غرب دارفور التي تبعد 61 كيلو متراً جنوبي الجنينة ، بين قبيلة المساليت والقبائل العربية .

وأفادت مصادر مطلعة ان الاشتباكات التي دارت في مدينة مستري منذ الخامسة من صباح الأمس حتى السادسة مساء خلفت عدد كبيرا من القتلى من الطرفين بجانب اعداد كبيرة من الجرحى فيما قامت لجنة امن الولاية بابتعاث تعزيزات عسكرية ضخمة لوقف الاقتتال إلا الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف حالت دون وصولها في الوقت المناسب

كما قامت القوات المسلحة بنقل اكثر من 60 من الجرحى باستخدام مروحية عسكرية في ثلاث رحلات بين الجنينة ومستري يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة التعليمي .