تراجع انتشار فيروس كورونا في باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد شبلي فراز وزير الإعلام الباكستاني أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في بلاده آخذة في التناقص يوميا ،مرجعا ذلك إلى الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية .



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وقال فراز في مؤتمر صحفي عقد في إسلام آباد اليوم إن الحكومة تبنت استراتيجية متوازنة في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا ،موضحا ان بلاده اتبعت سياسة الإغلاق المتوازنة الذكية لإنقاذ الناس والاقتصاد حسب تعبيره .

وأضاف ان الحكومة بادرت غالى مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع وقدمت مساعدات نقدية إلى 13 مليون أسرة حتى الان ،مشيرا إلى ان حالات الإصابة بالفيروس تتراجع يوميا ،آملا ان يواصل الناس التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب مركز القيادة والتشغيل الوطني بلغ مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عموم باكستان 274 ألفا وحالات الوفاة 5840 حالة .