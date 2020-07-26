شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجاران داخل قاعدة عسكرية جنوبي بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت السلطات العراقية، الأحد، أن ما لايقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم لأحد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي "في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم، وقع انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد، تحديدا في قاعدة الصقر". Advertisements وتابع "الانفجارات التي حصلت ناجمة عن انفجار مستودع ذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن" وفق سكاي نيوز. ولم يكشف البيان عن معلومات أكثر بخصوص الانفجارين، مكتفيا بالقول "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا". ويتواجد داخل معسكر الصقر قوات من الشرطة الاتحادية ، لكنها تضم أيضا عناصر من الحشد الشعبي.

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